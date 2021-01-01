وزير اسرائيلي: غانتس سينضم لحكومة برئاسة نتنياهو إذا تخطى نسبة الحسم

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي من حزب "الليكود" أنه إذا تخطى حزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس نسبة الحسم وتمكن من بلوغ مقاعد الكنيست، فإنه لا بد سيلتحق بائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو.



وقال هنغبي خلال لقاء مع إذاعة "كان" العبرية صباح اليوم: إن بيني غانتس ورفاقه لا يمكنهم الجلوس خارج الائتلاف الحكومي.



وأضاف هنغبي أن حزب غانتس لن يكمل عدد المقاعد الضرورية للائتلاف الحكومي إلى 61 مقعدًا، ولكن اذا حظي نتنياهو بدعم 61 نائبًا لتشكيل حكومة فإن غانتس ورفاقه سينضمون لتصبح الحكومة الائتلافية تعتمد على 65 نائبًا.



وفي سياق آخر، نفى الوزير هنغبي أن يكون "الليكود" يمهد للتشكيك بنزاهة لجنة الانتخابات المركزية في حال لم تكن نتائج الانتخابات مرضية له.



وقال: "لا أحد يخشى التزوير في الانتخابات، نحن نحترم لجنة الانتخابات ولكنها اتخذت عدة قرارات غير متوازنة".