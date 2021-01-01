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فتح: سنعلن عن موقفنا بشأن شكل المشاركة بالانتخابات خلال الأيام القادمة

السبت 20 مارس 2021 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: سنعلن عن موقفنا بشأن شكل المشاركة بالانتخابات خلال الأيام القادمة



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، اليوم السبت، إن حركته ستعلن عن موقفها النهائي بشأن شكل المشاركة في العملية الانتخابية خلال الأيام القادمة.

واضاف حمايل في تصريح  صحفي ، إن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة وسيعلن عن الموقف بما ينسجم مع مصلحة أبناء شعبنا.

ووصف أجواء لقاءات القاهرة بالإيجابية جداً. وأضاف حمايل، أن "اللجنة المركزية صادقت على مخرجات اللقاء وما ورد فيه حول ميثاق الشرف".

وقال، إن حركته ستتقدم بقائمة رسمية فور الانتهاء من المشاورات، وعلى ضوئها ستكون هي فقط المعتمدة.

وتابع حمايل "أي جهة أخرى تتقدم بقوائم لا تمثلنا ولا علاقة للحركة بها".

#فتح #حسين حمايل #حماس #الانتخابات الفلسطينية #ميثاق شرف

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