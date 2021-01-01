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الصحة : 27 وفاة و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

السبت 20 مارس 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 27 وفاة و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1695 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة:  "ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26"، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 90، قلقيلية 0، نابلس 208، طولكرم 64، بيت لحم 131، الخليل 154، جنين 112، طوباس 4، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 330، سلفيت 73"، قطاع غزة 104، مدينة القدس 389.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #كورونا

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