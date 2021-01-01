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العقاد: الوضع الوبائي في غزة على مشارف المرحلة الثانية من جائحة “كورونا”

السبت 20 مارس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقاد: الوضع الوبائي في غزة على مشارف المرحلة الثانية من جائحة “كورونا”



غزة/سما/

قال مدير مستشفى الوبائيات في قطاع غزة يوسف العقاد، إن: “الوضع الوبائي على مشارف المرحلة الثانية من جائحة “كورونا”، وعندما ننتقل من تسجيل العشرات الى تسجيل المئات نكون دخلنا بالفعل في الموجة الثانية”.

وأوضح العقاد خلال حديثه إلى برنامج نبض البلد عبر إذاعة صوت الشعب أن بداية شهر مارس/آذار شهد تراجع كبير في منحنى المصابين، وكان مستشفى الوبائيات على اقتراب من العودة للخدمات الاعتيادية في مستشفى غزة الأوروبي الذي خصص للتعامل مع حالات “كورونا” الا أن الأسبوع الأخير سجل ارتفاع كبير في عدد المصابين.

وأضاف: “هذا الارتفاع في العدد يدعونا لنتريث من استعادة الخدمات في مستشفى غزة الأوروبي التي بقيت مقتصرة فقط على تقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس “كورونا” وقسم واحد وهو طب الأطفال”، متأملاً بعودة المنحنى الوبائي للانخفاض ليستطيع المشفى استرجاع الخدمات الاعتيادية.

وأشار إلى أن: “انخفض المنحنى الوبائي في الأسابيع الأخيرة وكنا نسجل حالات بشكل فردي حيث وصل عدد الحالات لـ 10 فقط في المستشفى من المصابين؛ لذلك كنا على وشك إغلاق ملف “كورونا” لكن عاد العدد يتضاعف”.

وفيما يتعلق بالطفرات الجديد أكد العقاد عدم ثبوت وجود مصابين بها حتى اللحظة، حيث أن كل الحالات بنفس أعراض المصابين في الموجة الأولى، مُردفاً: “لم تتوافر أجهزة فحص الطفرات المتحورة بعد، ومن ناحية طبية نتعامل مع الأعراض ونقدم الخدمات العلاجية على أساسها”.

#يوسف العقاد #قطاع غزة #مدير مستشفى الوبائيات #جائحة كورونا #فيروس كورونا #مستشفى غزة الاوروبي #المنحنى الوبائي

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