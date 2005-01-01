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الشعبية: رفضنا المشاركة في قائمة مشتركة مع فتح و حماس لأسباب سياسية

السبت 20 مارس 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: رفضنا المشاركة في قائمة مشتركة مع فتح و حماس لأسباب سياسية



غزة/سما/

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المشاركة في قائمة مشتركة مع حركتي “فتح” و”حماس” في الانتخابات الفلسطينية التي ستجري خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت مصادر، في تصريح صحفي  اليوم السبت، أن “العرض جرى خلال لقاء القاهرة الأخير، وتضمن أن تشارك الجبهة في قائمة مشتركة تضم حركتي “فتح” و”حماس”.

وقالت المصادر: “الجبهة ناقشت المقترح بمسؤولية عالية جدًا من كل جوانبه بحضور هيئاتها المركزية كافة، وعليه؛ قررت عدم الموافقة على المشاركة في هذه القائمة لأسبابٍ سياسيةٍ؛ تتعلق بالتعددية، لفتح الباب أمام شعبنا في اختيار القائمة التي تُلبي تطلعاته وآماله وطموحاته”.

وأوضحت المصادر أن الجبهة ستعمل على تشكيل قائمة تضم تيار شعبي عريض، سيكون عنوانه “الشباب والمرأة”، لافتةً أن برنامجها الانتخابي سيحمل آهات الفقراء والكادحين وعذابات الخريجين في الحصول على فرصة عمل وآمال المتقاعدين و”تفريغات 2005” في مستقبل أفضل لأبناءهم.

#الجبهة الشعبية #فتح #حماس #الانتخابات الفلسطينية

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