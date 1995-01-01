وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق د. شاكر عبد الحميد متأثرا بكورونا

القاهرة /وكالات/

توفي بالقاهرة اليوم عن عمر يناهز 69 عاما.

الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

عمل د.شاكر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية.

من أهم مؤلفاته: العملية الإبداعية في التصوير ـ الكويت ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 1987، 109.

السهم والشهاب (دراسات في القصة والرواية العربية) ـ القاهرة وطنطا ـ مصر ـ مطبوعات الرافعى، 1987.

الطفولة والإبداع (سلسلة في خمسة أجزاء) صدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ الكويت 1989.

في علم النفس العام (بالاشتراك مع آخرين) ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989.

دراسات نفسية في التذوق الفنى (كتاب يشمل على ستة أبحاث حول تذوق الأدب وتذوق الفنون التشكيلية، إضافة إلى مقدمة نظرية)ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989.

الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1993.

الآثار السيئة للمخدرات من الناحية العلمية ـ مكتب التنمية العربي لدول الخليج ـ الرياض 1993.

الأدب والجنون ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة 1993.

علم نفس الإبداع ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1995.

المفردات التشكيلية ـ رموز ودلالات ـ القاهرة ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ مصر 1997.

الاكتشاف وتنمية المواهب. 1995، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الحلم والرمز والأسطورة. القاهرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998.

دراسات في حب الاستطلاع والخيال والإبداع بالاشتراك مع أد. عبد اللطيف خليفةـ القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2000.

التفضيل الجمالى ـ دراسة في سيكولوجية التذوق الفنى ـ الكويت سلسلة عالم المعرفة ـ 2000.

الفكاهة والضحك ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ يناير 2003.

عصر الصورة، الإيجابيات والسلبيات. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- سلسلة عالم المعرفة، يناير 2005.

الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى (بالاشتراك). القاهرة. مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة 2004.

آليات الإبداع ومعوقاته في العلوم الاجتماعية. القاهرة أكاديمية البحث العلمي. (2007).

الفنون البصرية وعبقرية الإدراك. القاهرة: العين للنشر، 2007 وطبعة خاصة من مكتبة الأسرة.

الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي. الكويت: سلسلة عالم المعرفة 2009.

الفن والغرابة. القاهرة: ميريت للنشر والتوزيع 2010 وطبعة ثانية من مكتبة الأسرة 2010.

الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 384، يناير 2012.

الفن وتطور الثقافة الإنسانية (2015)، القاهرة، ميريت للنشر والتوزيع.

المشاركة في تأليف كتاب عن الموهبة والإبداع بكتابة فصل عنوانه “الموهبة والإبداع والابتكار والاختراع: علاقات وإشكاليات”، يصدر عن جائزة حمدان للتربية والتعليم، الإمارات العربية المتحدة.

التفسير النفسي للتطرف والإرهاب (2017) ، مكتبة الإسكندرية، مصر.

مدخل إلى الدراسة النفسية للأدب (2017)، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

الحلم والكيمياء والكتابة – في عالم محمد عفيفي مطر (2017)، القاهرة: دار بتانة للنشر والتوزيع.

حزن

وقد ساد الحزن والأسى الوسط الثقافي المصري بعد رحيل شاكر عبد الحميد الذي عرف بإنسانيته وفضله وكرمه.