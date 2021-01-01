خلال فبراير.. بلدية غزة تنجز صيانة 95 موقعًا في شوارع المدينة

غزة/سما/

أجرت بلدية غزة صيانة لـ95 موقعًا متضررًا من شوارع المدينة خلال شهر فبراير الماضي، استخدمت خلالها 973 مترًا مربعًا من بلاط "الإنترلوك"، ضمن جهودها المستمرة لصيانة الشوارع والطرق لتحسين حركة المرور.

وأوضحت دائرة الطرق والمنشآت التابعة للإدارة العامة للهندسة والتخطيط في تقريرها الشهري أنّ أبرز الأماكن التي تمّت صيانتها هي منطقة مسجد بلال في حي الزيتون، وشارع المجدل الممتد من مفترق الاتصالات حتى شارع عمر المختار.

وأشارت إلى استكمال أعمال التبليط في حي الصبرة، وأعمال الصيانة في ساحة الشوا ورمزون الشعبية وشارع المغربي وشارع سوق الشيخ رضوان، إضافة إلى حلّ عديد شكاوى المواطنين المتعلقة بالطرق الترابية.

وبيّنت الدائرة أنّ الأعمال شملت أيضًا تسوية وردم 27 شارعًا ترابيًا، ونقل 18 شاحنة من الأتربة والردم من المشاريع التطويرية إلى بعض المناطق المنخفضة، وتنفيذ 150 جولة كشفية لطرق وشوارع المدينة؛ بهدف رصد وتسجيل أي حفر ناتجة عن تآكل في طبقات الإسفلت لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأوضحت أنّها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقًا لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارة على الطريق، موضحة أنّ شحّ المعدات المطلوبة للعمل وشح السولار اللازم لتشغيلها يعمل على إبطاء العمل بظل حاجة العديد من الطرق للصيانة.