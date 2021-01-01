  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ قلقيلية يسلم 6 مولدات أوكسجين للمستشفى الحكومي والخدمات الطبية العسكرية

السبت 20 مارس 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

سلّم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم السبت، 6 مولدات أوكسجين، لمستشفى درويش نزال الحكومي، والخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة.

وبين رواجبة انه جرى تسليم 4 من هذه المولدات الى مستشفى نزال، وآخرين للخدمات الطبية العسكرية، وجميعها بسعة 10 لترات.

واكد رواجبة ضرورة اسناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، للحد من انتشاره، والتخفيف من الضغط على المستشفيات، لتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.

#قلقيلية #أوكسجين #محافظ قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

لا قائمة مشتركة بين حماس و فتح...صحيفة :تراجع الرئيس عن حصر الترشح لمنصب الرئاسة

الرئيس عباس يصدر قرار بقانون يمنح الهباش صلاحيات مطلقة

موقع إسرائيلي: الحرب المقبلة مع حركة حمـاس في غزة ستكون مؤلمة ومرعبة

ما حقيقة نشر "التيار الإصلاحي" قوائم مرشحيه لانتخابات المجلس التشريعي؟

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس بشأن الانتخابات والحوار الوطني

شاهد..بايدن يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة

أول تعليق من ناصر القدوة على قرار إقالته من رئاسة مؤسسة عرفات

الأخبار الرئيسية

الصحة : 27 وفاة و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

حرب

"المعركة المحكمة"...جنرال إسرائيلي يكشف خطة جيش الاحتلال للتعامل مع تحديات غزة

تعرَف على أول قائمتين يتم تسجيلهما في المقر المركزي للجنة الإنتخابات ...

دحلا

صحيفة: اتصالات بين التيار الإصلاحي وناصر القدوة لقائمة انتخابية موحدة

مخاض

تتعامل مع بعضها بفوقية...مخاض عسير لتشكيل قائمة انتخابية موحدة لليسار الفلسطيني

اعلان سما رسائل