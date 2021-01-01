محافظ قلقيلية يسلم 6 مولدات أوكسجين للمستشفى الحكومي والخدمات الطبية العسكرية

قلقيلية / سما /

سلّم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم السبت، 6 مولدات أوكسجين، لمستشفى درويش نزال الحكومي، والخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة.

وبين رواجبة انه جرى تسليم 4 من هذه المولدات الى مستشفى نزال، وآخرين للخدمات الطبية العسكرية، وجميعها بسعة 10 لترات.

واكد رواجبة ضرورة اسناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، للحد من انتشاره، والتخفيف من الضغط على المستشفيات، لتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.