لجنة الانتخابات: تسجيل ثلاث قوائم منذ فتح باب الترشح لانتخابات التشريعي 2021

غزة/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، السبت، عن تسجيل ثلاث قوائم منذ فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبات.

وقال فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات في تصريح صحفي إنه تم تسجيل ثلاث قوائم حتى اللحظة خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر لمدة 12 يوما، حتى مساء الأربعاء 31 مارس / آذار الجاري.





ووفق طعم الله، عقب إغلاق باب الترشح، تنظر لجنة الانتخابات في الطلبات المقدمة خلال خمسة أيام وتبلغ الجهات المعنية، ثم يوم 6 أبريل 2021 تنشر أسماء المرشحين والقوائم للجمهور.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد أعلنت السبت، عن تسجيل قائمة "التغيير الديمقراطي"، موضحة أنها تتضمن نشطاء وحراكات شبابية ومستقلين.

وصباح اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

و أكدت مصادر خاصة لوكالة سما الإخبارية ، بأن الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشعال العامة السابق من غزة ، تقدم بالترشح للجنة الإنتخابات المركزية في قطاع غزة بقائمة وطنية من أكاديمين وكفاءات تحمل إسم (فلسطين للجيمع) .





وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني (اضغط هنا).

ولفتت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الاغلاق، وذلك بتلقيها رسالة من مجلس الوزراء تفيد بالتعميم على الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنسيق مع بنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة رام الله وفرع الرمال في مدينة غزة مفتوحان في حال وجود اغلاق وأيام السبت طوال فترة الترشح، لتمكين القوائم من ايداع رسوم الترشح، كما ويمكن الدفع في جميع فروع بنك فلسطين في حال عدم وجود اغلاق.





وبينت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية.