الصحة بغزة: الوضع الوبائي لا يبشر بخير وقد نوصي بإعادة الإغلاق

غزة/سما/

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في قطاع غزة "لا يُبشر بخير"، مشيرة إلى أنها قد توصي بإعادة الإغلاق الأيام القادمة، حال استمرت الزيادة في تسجيل الحالات.

وقال د. مجدي ضهير مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة في تصريحٍ صحفي إن "هناك زيادة واضحة في عدد الحالات اليومية خاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات".

وأضاف أن "هذا يؤكد أننا دخلنا فعلا في الموجة الثانية"، متوقعا استمرار تلك الزيادة حال لم تتضافر كل الجهود لإتباع إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

وحسب ضهير، فإنه إذا كان هناك زيادة في الحالات أكثر من ذلك، وبدأت تؤثر على مستوى الخدمات في المستشفيات وإشغال الأسرة، سلنجأ مرغمين إلى الإغلاق.

ونفى ما يشاع بشأن تحديد موعد لعودة الإغلاق في قطاع غزة، مستطردا : "نحن نتابع الحالة الوبائية ومعدل تسجيل الإصابات يوميا، ولم نصل إلى المستوى الخطير الذي يدفعنا للإغلاق".





واستدرك ضهير قائلا : "لكن إن لم يكن هناك تدارك للأمر في الشارع من كل الجهات ذات العلاقة، قد يصل بنا الحال إلى زيادة تؤثر على الخدمات الصحية وإشغال الأسرة بالمستشفيات، وهذا قد يدفعنا في قادم الأيام للإغلاق".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح السبت عن تسجيل 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن هناك 111 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفيات من بينها 74 خطيرة وحرجة.

وفي سياقٍ متصل، أشار ضهير إلى استمرار حملة التطعيم في قطاع غزة، داعية المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما للتوجه إلى المراكز المُعلنة؛ للحصول على اللقاح.

ووفق د. ضهير، فقد وصل قطاع غزة 80 ألف جرعة ويتم تطعيم المواطنين بها حاليا، لافتا إلى أن هناك دفعات أخرى ستصل القطاع خلال الأيام القادمة.