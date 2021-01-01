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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط القدس

السبت 20 مارس 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم.

وعلى طريق النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا، واحتجزت عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، اقامت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب جسر بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وفتشت المركبات واعاقت حركة تنقل المواطنين.

#القدس #الاحتلال

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