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فتح: معركة الكرامة أعادت للأمة العربية كرامتها ومنحت شعبنا الأمل بالحرية

السبت 20 مارس 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: معركة الكرامة أعادت للأمة العربية كرامتها ومنحت شعبنا الأمل بالحرية



رام الله / سما /

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن النصر الذي صنعه فدائيو "فتح" والثورة الفلسطينية مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة، أعاد للأمة العربية كرامتها بعد هزيمة حرب 1967، ومنح شعبنا الفلسطيني الأمل بالحرية واستعادة حقوقه الوطنية المسلوبة.

وأضافت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم السبت، في الذكرى الـ53 لمعركة الكرامة، ان الدرس الأهم من هذه المعركة هو أن وحدة الموقف والتلاحم العربي الفلسطيني يصنعان نصرا ويلجمان العدوان الإسرائيلي، موضحة ان التصدي البطولي للفدائي الفلسطيني الى جانب الجندي الاردني الشقيق للعدوان الغاشم، من صنع ملحمة النصر في معركة الكرامة.

وأكدت أن الروح الكفاحية الوطنية التي تفجرت مع انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965 هي التي واجهت الالة العسكرية الإسرائيلية الضخمة وانتصرت عليها، مشيرة الى أن قرار "فتح" والقائد الخالد ياسر عرفات، هو من قاد الى الصمود والنصر وحقق اول نصر عربي على الجيش الذي "لا يهزم".

وعاهدت "فتح" جماهير شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية على الصمود ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق النصر عليه ودحره عن ارض فلسطين ونيل شعبنا حريته واستقلاله الوطني، واستعادة روح التضامن والكرامة لامتنا العربية.

#فتح #حركة فتح #معركة الكرامة #الثورة الفلسطينية

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