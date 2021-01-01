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إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا بعد تلقيه اللقاح

السبت 20 مارس 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا بعد تلقيه اللقاح



اسلام أباد/سما/

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.


وقال وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان اليوم السبت، إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم"، مضيفا أن خان "عزل نفسه في المنزل"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح "سينوفارم"، الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه. وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

یذکر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في باكستان، وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، فيما جاء إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.

#فيروس كورونا #عمران خان #كوفيد 19

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