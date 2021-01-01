التجمع الديمقراطي يحمل" أونروا "المسؤولية عن حياة الموظف عوض الله من رفح

غزة/سما/

حمل التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، إدارة الوكالة ومدير عملياتها بغزة ماتياس شمالي، المسؤولية الكاملة عن حياة الموظف عبد السلام عوض الله من رفح، والذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في مقر الأونروا برفح بسبب رفض مدير العمليات عودته للعمل رغم قرار محكمة نزاعات "أونروا" بعمّان، بتبرئته.

وأكد التجمع وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية، تضامنه الكامل مع الموظف عوض الله، مشددًا على أن هذه القضية ليست فردية، بل هي قضية الكل الوطني باعتبار أن الموظف تعرض للفصل التعسفي على خلفية أسباب عادية ما يشير إلى سياسات كيدية تأتي في إطار الخطوات الممنهجة التي تقوم بها الإدارة بحق جموع اللاجئين والموظفين على وجه التحديد.

وقال التجمع، إنه ومنذ إعلان الموظف إضرابه المفتوح عن الطعام تواصل مع أطراف مختلفة وفي المقدمة منهم أعضاء من اتحاد العاملين بالأونروا لتعزيز الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن قرارها التعسفي بحقه وإعادته للعمل، لافتًا إلى أن هناك عدة خطوات سيتم القيام بها في إطار إنهاء معاناة هذا الموظف ووقف كل السياسات الظالمة بحق الموظفين ومن بينها عقد لقاءات مع نائب المفوض العام بالأونروا، ومسؤول شؤون الموظفين ومدير الإدارة والموارد البشرية فيها، وسيتم اتخاذ خطوات احتجاجية شاملة على امتداد مناطق قطاع غزة إن لم يتم إنصاف الموظف وإعادته لعمله فورًا.