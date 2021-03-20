وزارة التنمية : لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الإجتماعية

غزة/ سما /

أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية لاجتماعية ، اليوم السبت ، انه لا موعد محدد لصرف شيكات التنمية الاجتماعية حتى اللحظة ، ولا نستطيع ان نضع سقف زمني بشأن موعد الصرف حتى لا يتأمل المواطنين .

وقال الديك خلال تصريحات إذاعية ، ان موعد الصرف لم يحدد بعد ولكن نحاول اعادة الصرف ان تكون على اربع دفعات وهي في شهر 3 وشهر 6 و9 و12 ، مؤكداً ان تأخير موعد الصرف يربك الاسر الفقيرة ويزيد من فقرها .

واعرب الديك عن امله ان يتم الاعلان عن موعد الصرف خلال الاسابيع القادمة أي قبل شهر رمضان ، معتبراً ان عن وجود العشرات من الاسر التي سيتم اضافتها بعد تحديث البيانات .