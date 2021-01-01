الأوقاف تتحدث عن فتح المساجد في شهر رمضان

رام الله/سما/

تحدثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، عن ملف فتح المساجد في الضفة الغربية في ظل هذه الأوضاع من حيث الحالة الوبائية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين": "نحن الآن ننتظر التقديرات الصحية من خلال وزارة الصحة، ولجان الطوارئ، بشأن التعامل مع الأماكن العامة، ومن ضمنها المساجد.

وأضاف: "نحن حريصون على فتح المساجد، ووزارة والأوقاف والشؤون الدينية، حريصة على فتح المساجد، وبالتحديد في شهر رمضان المبارك، ولكن هذا مرتبط بالحالة الوبائية في مراكز المدن والقرى والبلدات".



وتابع أبو الرب: "سيتم التعامل حسب طبيعة كل منطقة، وإذا كان هناك انحسار لهذا الوباء، وبدأ التطعيم، فهذا الأمر سيكون مبشراً بالخير، وسيكون هناك برنامج، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".