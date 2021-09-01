طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/

أعلنت هيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد.

رابط الكشف الجديد (2021/9):

وفيما يلي بيان الداخلية، بشأن التعليمات للسفر:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (كشف جديد)

- الحافلتان: السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من الكشف السابق رقم (2021/8).

التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم

- إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/9)، غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

- إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السابعة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

- ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.