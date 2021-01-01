الصحة بغزة: نتوقع أن تصدر بالأيام المقبلة قرارات جديدة بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات

غزة/سما/

قال رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. معتصم صلاح: "الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية شهد ارتفاعًا طفيفًا في عدة مؤشرات ومنها العينات الموجبة".

وأشار في تصريحٍ إذاعي لـ"صوت الأقصى" صباح السبت، إلى أن العينات الموجبة بلغت حوالي 14% يوميًا، وعدد حالات الدخول للمستشفى وصلت 100 حالة، وعدد الحالات الخطيرة في ازدياد، منوهًا إلى أن الوزارة بدأت تتلقى مناشدات يومية حيث يتم تحويل عدة حالات منها إلى المشافي.

وأكد على أن تلك المؤشرات تدعو للحذر وعدم الاستهتار خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن لجان الوزارة لم تتوقف وتواصل عملها حتى اللحظة ووسعنا البحث الميداني، وتتواصل مع المعزولين منزليا وأي حالة تستدعي ذهابها للمشفى يتم التنسيق لها وتوفير سيارة إسعاف لنقلها.





وأفاد بأنه تم رفع مستوى الجهوزية في المشافي ووضع كل السيناريوهات المختلفة للأيام المقبلة، قائلًا: "نتابع ما يحدث من سلوكيات خاطئة لدى المواطنين ومنها عدم ارتداء الكمامة والتجمعات والازدحام، والمواطنين اعتقدوا أن الفيروس انتهى خاصة مع تخفيف الإجراءات".

كما وأكد على أن عدم التزام المواطنين يضعنا في عين الخطر، متوقعًا أن يكون بالأيام المقبلة صدور قرارات جديدة بسبب مؤشرات ارتفاع الإصابات، وعدد المناشدات اليومية في ازدياد.

وأوضح أن الحالات التي تعاني من ضيق تنفس شديد في ارتفاع وهذا يدل على أننا في موجة جديدة ولكنها ليست قوية حتى اللحظة، ولابد أن نستعد ونتجهز للأصعب للتعامل مع أي طارئ.