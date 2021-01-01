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الشخرة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة وحملة التطعيم تنطلق غداً

السبت 20 مارس 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة وحملة التطعيم تنطلق غداً



رام الله/سما/

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة "إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا".

ودعا الشخرة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الإصابات، وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.

وحول انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، قال "إن الحملة تنطلق غدا من رام الله، وستكون في كافة المحافظات، وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، والخاصة، اضافة الى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق 75 عاما كمرحلة أولى".

وأشار إلى أن لجنة كورونا في الوزارة ستجتمع اليوم، وسترفع توصياتها للجنة الطوارئ العليا حول الوضع الوبائي في فلسطين.

#كمال الشخرة #الحالة الوبائية #فلسطين #فيروس كورونا #وباء كورونا

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