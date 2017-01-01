الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2017عينة، بنسبة مئوية وصلت إلى 12%.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 58665 إصابة منها 2747 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 578 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 55340 حالة، بعد تسجيل 104 حالة تعافي.



وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 111 حالة، من بينها 74 حالة خطيرة وحرجة.