جنين: الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز طفلا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من برقين جنوب جنين، واحتجزت طفلا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية طورة جنوبا.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدقي قاسم زكارنة (19 عاما) من برقين، على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من مستوطنة "حرميش"، المقامة عنوة على أراضي بلدة يعبد.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة، واحتجزت الطفل ياسر رضوان قبها لساعات، وقامت باستجوابه، فيما استولت على كاميرات مراقبة لعدد من المواطنين لعائلة قبها.

كما اقتحمت تلك القوات قرية زوبا غربا، وشنت حملة تمشيط واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في قرى شمال شرق جنين.