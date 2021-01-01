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لجنة الانتخابات بغزة : تم تسجيل عدة قوائم منذ اللحظة الأولى لفتح استقبال الطلبات

السبت 20 مارس 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات بغزة : تم تسجيل عدة قوائم منذ اللحظة الأولى لفتح استقبال الطلبات



غزة/سما/

قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، إنه بعد انطلاق التسجيل وخلال الساعات الأولى تم تسجيل عدة قوائم لدينا منذ صباح اليوم.

وأوضح الخالدي في تصريح  صحفي اليوم السبت، أن الأمور تسير بالشكل الصحيح وهناك اقبال على الترشح، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن أعداد القوائم التي ترشحت حتى اللحظة.

وبين الخالدي أنهم طلبوا من الشرطة تأمين مقار اللجان وهي تتعاون معهم بشكل جيد وفق ما تم الاتفاق عليه، مُشيرًا إلى أنه مُتبقي على إغلاق باب ترشح القوائم 12 يومًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3/31/،2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

وذكرت أن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا يزيد عن 132 مرشحًا.

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