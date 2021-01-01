سلطات الاحتلال تسلم اخطارات "بوضع اليد" على الاراضي غرب سلفيت

سلفيت/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إخطارات لمواطنين بوضع اليد على أراضيهم، في ثلاثة بلدات وهي بروقين حارس وسرطة غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة في تصريح صحفي " أن سلطات الإحتلال سلمت إخطارات وضع اليد على 17.497 دونما من أرضي المواطنين في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت، تعود ملكيتها لمواطنين من حارس وسرطة وبروقين.

وأوضح سمارة ": أن المنطقة والتي ينوي الاحتلال وضع يده عليها لأغراض عسكرية كما جاء بالإخطار، من أجل إقامة بنية تحتية وشق شوارع تربط المستوطنات ببعضها البعض .



وأضاف سمارة "أن المنطقة المنوي الاستيلاء عليها بمحاذاة المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، وتعرف بمنطقة الوجه الشامي من أراضي سرطة، ومنطقة خربة قرقش من أراضي بروقين، وخلة حديدة وواد عواد من أراضي حارس.

وأضاف :"أنه يحق لأصحاب الاراضي تقديم إعتراضاتهم على القرار من تاريخ تسليم الإخطار، ومن هنا أتوجه بدعوتي للمواطنين إحضار الأوراق الثبوتية وتقديمها للجهات المختصة من أجل رفع قضايا لدى المحاكم الاسرائيلية.

















