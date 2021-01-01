بلدية خانيونس تشرع بحفر بئرًا جديد لتعزيز الخدمات المقدمة للسكان

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بحفر بئرًا جديدًا للمياه يقع غرب المدينة بتمويل من فاعل خير، وذلك بهدف تعزيز الواقع المائي وتحسين وصولها إلى المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وذكر رئيس قسم المياه بالبلدية م. ياسر شعت أن العام الحالي شهد تحسنا ملموساً في عدد المشاريع المائية الهامة التي يتم تنفيذها في مدينة خان يونس، ومن بينها مشروع إنشاء بئر مياه "غدير" غرب المدينة، والمتوقع الانتهاء منه قريبًا.

وأوضح م. شعت أن أعمال الحفر جارية للوصول إلى منسوب المياه ومن ثم تركيب المضخات وغرفة التحكم الكهربائية والربط على الشبكة، حيث من المتوقع أن ينتج (30) كوبًا في الساعة، وسيتم لاحقاً ضخ المياه المستخرجة إلى الخزانات الأرضية وضخها مباشرة على شبكات المواطنين وفق النظام المعمول به.