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في ظل الأنباء عن إمكانية رحيله.. رونالدو يقدم وعدا لجماهير يوفنتوس

السبت 20 مارس 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل الأنباء عن إمكانية رحيله.. رونالدو يقدم وعدا لجماهير يوفنتوس



روما/سما/

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة لمشجعي فريقه يوفنتوس ومحبيه حول العالم، عقب تتويجه أمس الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي.

ونشر رونالدو صورته مع الجائزة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام":"لم يكن من الممكن أن أكون أكثر سعادة وفخرا بجائزة أفضل لاعب في العام التي حصلت عليها للمرة الثانية منذ وصولي إلى إيطاليا. شكرا جزيلا على هذا التقدير من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويوفنتوس، وزملائي في الفريق، والمشجعين".


وأضاف: "اسمحوا لي اليوم أن أهدي هذه الجائزة لكل من لا يعرفهم عامة الناس، الذين يعملون يوميا لجعل يوفنتوس أحد أعظم الأندية في العالم. خلف مجدنا الجماعي وانتصاراتنا الفردية هناك دائما حاشية ضخمة من المحترفين الذين يقدمون كل ما لديهم حتى لا ينقصنا أي شيء. واليوم أتوجه بالشكر إلى هذه الوجوه. إنهم أبطال حقيقيون".

وفي ختام تدوينته، تعهد رونالدو لجماهير يوفنتوس قائلا: "أود أن أعد عالم يوفنتوس بأكمله بأننا سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأنه لا يزال بإمكاننا جميعا أن تكون لدينا أسباب للاحتفال بهذا الموسم".

وجاءت رسالة رونالدو، في ظل الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعودة لفريقه السابق ريال مدريد.

المصدر: حساب رونالدو على "إنستغرام"

#رونالدو #ريال مدريد #يوفنتوس

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