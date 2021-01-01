رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها ترحيب الرئيس محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بالنتائج الايجابية لجلسات الجوار الوطني الأخيرة التي عقدت بالقاهرة.

كما تناولت استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن بنابلس.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

أكد أهمية ترجمتها لصالح العملية الديمقراطية.. الرئيس يرحب بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطني الأخيرة التي عقدت بالقاهرة

مستوطنون يعتدون على شاب في سوسيا ويحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا.. شهيد برصاص الاحتلال في بيت دجن وعشرات الإصابات بالضفة

21 وفاة و1851 إصابة بـ"كورونا"

مرشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا يدعم الـ BDS ويرفض الظلم الذي يتعرض له شعبنا

السفير بن فرح: تونس تؤيد التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

"الجنائية الدولية" تمهل إسرائيل شهرا لطلب تأجيل تحقيق بشأن جرائم حرب

تخوفات من نزع نتنياهو شرعية لجنة الانتخابات والتشكيك بالنتائج

يكتمون الصوت بالرصاص

74 وفاة و7354 إصابة بـ"كورونا" في الأردن

"الأيام":

جنود الاحتلال يعدمون مواطنًا في بيت دجن وإصابة العشرات خلال قمع مسيرات الجمعة

الرئيس ترأس اجتماعًا للجنة المركزية.. "فتح" تؤكد مواصلة استعداداتها لخوض الانتخابات بقائمة تحظى بدعم وتأييد جميع أبناء الحركة

"كورونا": 21 وفاة، و1851 إصابة جديدة بينها 395 في الخليل

"الجنائية" تؤكد إمهال إسرائيل شهرًا لطلب تأجيل تحقيق

"الصحة" تنفي شائعة وفاة خمسة مواطنين بـ "كورونا" خلال دقائق بمستشفى دورا

القدس: قمع وقفة سلمية في الشيخ جراح نددت بالتهجير العرقي بحق عائلات الحي

مقتل شابين بإطلاق نار في قلنسوة وتظاهرة احتجاجية في أم الفحم

دول عدة تستأنف التطعيم بلقاح استرازينيكا.. "الصحة العالمية": فوائده أكثر من مخاطره

"أوتشا": إسرائيل هدمت وصادرت 26 مبنى يملكه فلسطينيون خلال أسبوعين

"القدس":

شهيد برصاص الاحتلال في بيت دجن وعشرات الإصابات خلال قمع مسيرات سلمية

الرئيس يرحب بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار ويطالب بترجمتها.. مركزية "فتح" تدين إعدام حنايشة وتؤكد التزامها بوثيقة الشرف واستمرار استعداداتها لإجراء الانتخابات

الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لإلغاء الانتخابات التشريعية

مسيرة في الشيخ جراح وإقامة صلاة الجمعة بحي البستان احتجاجا على المشاريع الاستيطانية

"الجنائية الدولية" تمهل إسرائيل شهرا لطلب تأجيل التحقيق

112 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة "النبي يعقوب"

21 وفاة و1851 إصابة جديدة بكورونا و1794 حالة تعافٍ

عشرات الآلاف يصلون في الأقصى رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة

أعضاء في الكونغرس يطالبون بلينكين بمساندة حقوق الإنسان الفلسطيني