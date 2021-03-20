صورة.. مصرع شاب جراء حادث طرق قرب اللقية

الداخل المحتل / سما /

لقي الشاب حميد عودة عيد الهواشلة (20 عاما) من قرية قصر السر في النقب، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة إثر حادث طرق ذاتي وقع فجر اليوم السبت، قرب قرية اللقية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث طرق وقع على مفرق اللقية، وأدى إلى إصابتين، وهرعت طواقم الطبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية لشاب بالعشرينات من العمر وصفت جراحه بالحرجة.

وتم نقل الشاب الجريح على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات إنقاذ حياته.

كما قدمت الإسعاف الأولية لشاب آخر وصفت جراحه بالمتوسطة، حيث يرقد في المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ويدور الحديث عن حادث طرق ذاتي، حيث انحرفت المركبة خلال سفرها على الشارع المحاذي لقرية اللقية عن مسارها، وانقلبت لأسباب لم تتضح بعد.