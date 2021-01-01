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قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا بوباء "كورونا"

السبت 20 مارس 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا بوباء "كورونا"



وكالات / سما /

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 122 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 122.262.706، وإجمالي الوفيات 2.700.817.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ541.096 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 29.728.104.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ290.314 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 11.871.390.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 197.219، وإجمالي إصابات 2.187.910.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ159.370، وإجمالي الإصابات 11.514.331.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 126.263، وإجمالي إصابات 4.299.200.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 104.241، وإجمالي إصابات 3.332.418.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات  92.704، وإجمالي إصابات 4.388.268.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 91.833 وإجمالي إصابات 4.242.145.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 74.466، وإجمالي إصابات 2.645.199.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 72.910، وإجمالي إصابات 3.212.332.

#فيروس كورونا #كورونا #الدول

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