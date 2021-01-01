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الشرطة تنشر تفاصيل سرقة "موظف صراف عملة" في خانيونس

السبت 20 مارس 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنشر تفاصيل سرقة "موظف صراف عملة" في خانيونس



غزة/سما/

كشف المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بقضية عملية سرقة صراف في مدينة خانيونس.

وأكد البطنيجي، في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن السيارة المستخدمة بحادثة سرقة الصراف في خانيونس مسروقة من شهرين، وتم التعرف على أحد الجناة وجاري ملاحقة الجاني الثاني ونشر الفيديو أعاق اعتقال الجاني وأعطاه فرصة للهرب، والشرطة تعمل على محاربة هذه الجرائم ونُسرع في إنجازها.

وأضاف: "الشرطة رصدت عملية نشل وسرقة الصراف في مدينة خانيونس، ونوجه رسالة للمواطنين بضرورة الاهتمام بطبيعة العمل وعدم الاستهتار والاستهانة، فعندما يجلس صراف على كرسي في الطريق فهو يعرض نفسه للنشل السريع ويشكل خطورة على حياته".


وتابع: "نهيب بالصرافين الإلتزام بمحالهم التجارية المجهزة بسلاح مرخص وكاميرات مراقبة، ونهيب بالمواطنين عدم نشر أي فيديو متعلق بالسرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك يعيق عمل الشرطة، ونهيبهم بالتبليغ عن أي حركة مشبوهة.

وأشار البطنيجي إلى أنه يوجد على الأرض جيش من الشرطة والمباحث يعملون ليل نهار لحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، وكاميرات المراقبة تساعدنا بشكل كبير، لذا نهيب المواطنين بمتابعة صيانتها.

#الشرطة الفلسطينية بغزة #موظف صراف عملة #خان يونس

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