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3 إصابات بحوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة

السبت 20 مارس 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

سجلت شرطة المرور بغزة، اليوم السبت، حادثين سير نتج عنها 3 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وأوضحت شرطة المرور أن حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إلى أنه سيتم إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.

وأضافت: "إغلاق كلي من صباح اليوم السبت حتى صباح الغد في شارع السيقلي بمحافظة خانيونس لوجود أعمال هدم منزل متهالك". 

وقالت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".

#حوادث سير #غزة #قطاع غزة #شرطة المرور

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