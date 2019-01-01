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المكسيك: اعتقال امرأة مشتبهة في قتل إسرائيليين اثنين

السبت 20 مارس 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكسيك: اعتقال امرأة مشتبهة في قتل إسرائيليين اثنين



القدس المحتلة / سما /

قال مكتب المدعي العام في مدينة مكسيكو مساء الجمعة إن السلطات المكسيكية اعتقلت امرأة يشتبه أنها متورطة في مقتل إسرائيليين اثنين في يوليو/تموز عام 2019.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعتبر السلطات أن هذه المرأة هي العقل المدبر لهذه الجريمة المزدوجة.

وقالت النيابة على حسابها على تويتر "بعد تفتيش أمرت به شرطة التحقيق التابعة للنيابة، ألقي القبض على فانيسا.ن، يشتبه في علاقتها بوفاة شخصين من أصل أجنبي في يوليو 2019".

في 24 تموز / يوليو 2019، قُتل إسرائيليان، في مركز تجاري فاخر في مكسيكو سيتي بينما كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، من دون أن تتضح أسباب الهجوم حتى الآن.

وقالت السفارة الإسرائيلية إن الإسرائيليين هما ألون أزولاي (41 عاما) وبنجامين يشورون سوتشي (44 عاما) وكلاهما قالت إن لهما "سجلات إجرامية في إسرائيل والمكسيك".

وقال مكتب المدعي العام المحلي في ذلك الوقت (2019) إنه وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، فإن "هاتين الجريمتين كانتا جزءا من تصفية المافيا للحسابات".

#المكسيك #قتل #السلطات المكسيكية

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