5 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة/سما/

تنطلق مساء اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز, والسابعة من بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطي والجنوب.

ويلتقي الصداقة مع التفاح على ملعب فلسطين بمدينة غزة, ويستضيف خدمات الشاطئ نظيره شباب جباليا على ملعب اليرموك, فيما يواجه بيت حانون الرياضي فريق الهلال على ملعب بيت حانون البلدي, في دوري الدرجة الممتازة.

وفي دوري الدرجة الثانية, يستضيف ملعب الشهيد محمد الدرة ديربي مدينة دير البلح بين الإتحاد والخدمات, فيما يحل الإستقلال ضيفاً على فريق الأمل بملعب خانيونس البلدي.