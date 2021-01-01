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كورونا عالميا: نحو 2 مليون و714 ألف وفاة و122 مليون و899 ألف إصابة

السبت 20 مارس 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 2 مليون و714 ألف وفاة و122 مليون و899 ألف إصابة



القدس المحتلة/سما/

 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 714 الف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 122 مليون وما يقارب من 899 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا ونحو 56 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 514 ألف و38 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,914 حالة وفاة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,730 وفاة)، واميركا (1,268 وفاة)، والمكسيك (698 وفاة)، وروسيا (443 وفاة)، وبولندا (419 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (89,409 إصابات)، واميركا (65,981 إصابة)، والهند (40,950 إصابة)، وبولندا (25,998 إصابة)، وإيطاليا (25,735 إصابة).


وبينما اصبحت البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (554,104 وفيات)، والبرازيل (290,525 وفاة)، والمكسيك (197,219 وفاة)، والهند (159,594 وفاة)، وبريطانيا (126,026 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,425,787 إصابة)، والبرازيل (11,877,009 إصابات)، والهند (11,555,284 إصابة)، وروسيا (4,437,938 إصابة)، وبريطانيا (4,285,684 إصابة).

#اصابات كورونا حول العالم #وفيات كورونا حول العالم #كورونا عالميا

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