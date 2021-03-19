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"يويفا" يعلن عن هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا..فيديو

السبت 20 مارس 2021 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يويفا" يعلن عن هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا..فيديو



وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" يوم الجمعة، عن أفضل هدف خلال مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "للتشامبيونز ليغ".

وقال الـ"يويفا" أن هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في شباك مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر، تم اختياره كأفضل هدف في الأسبوع.


وخرج ميسي مع فريقه الكتالوني من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن فشل في تعويض هزيمته الساحقة التي مني بها أمام الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب (1-4) في عقر داره على ملعب "كامب نو".

وتضمنت القائمة المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، ثلاثة أهداف أخرى إضافة إلى هدف ميسي وهي: هدف البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك.

وهدف الكولومبي لويس مورييل، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، في مرمى ريال مدريد (1-3) في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي جرى بينهما يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، بتسديدة متقنة في المقص الأيمن، من ضربة حرة مباشرة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب فريقه من الإقصاء.

وكذلك هدف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في مرمى ضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليمنى الميتة، بعد جملة من التمريرات البينية.

#يويفا #الاتحاد الاوروبي لكرة القدم #دوري ابطال اوروبا #التشاميونز ليغ

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