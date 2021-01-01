6 اصابات في جرائم عنف بمناطق متفرقة في الداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

أصيب ستّة أشخاص، مساء الجمعة، جراء جرائم عنف في كفر كنا وكفر قرع وشعب وحتى في قلنسوة، التي شهدت جريمة قتل مزدوجة فجر الجمعة، أثارت غضبًا واسعًا في المجتمع العربي.

ففي قلنسوة، أصيب شاب بجراح متوسّطة، إثر تعرضه لجريمة اطلاق رصاص بالقرب من المقبرة القديمة، بحسب ماذكرت مصادر محلية .

ووفق شهود عيان من الحي، أطلق رصاص كثيف تجاه أحد المنازل في الحي، من سلاح أوتوماتيكي أفزع كل المدينة، رغم الحضور الكثيف للشرطة.

ونقل المصاب إلى عيادة محلية في المدينة، ومن ثم إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وفي كفر كنا، أصيب شاب بجراح متوسّطة، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت على الشارع الرئيسي.

وفي شعب، أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، بجراح متوسّطة، إثر شجار عائلي في القرية، لم تعرف خلفيّاته.

أمّا في كفر قرع، فأطلق وابل من الرصاص وألقيت قنبلة على منزل، دون أن تُسجّل إصابات.

وفرّ الجناة من المكان، الذي شهد لاحقًا تجمهر العشرات من الأهالي.

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل الشابان ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) وأصيب آخران بجروح، وُصفت حالتهما بأنها خطيرة ومتوسطة، بجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة.

والقتيل محمد خطيب ابن شقيق المحامي أشرف خطيب، مدير عام بلدية قلنسوة، الذي أصيب بإطلاق نار، يوم 6 آذار/ مارس الجاري.

ووفق المعلومات المتوفرة، وقعت الجريمة بالقرب من بيت المسنين وسط المدينة، واقتحم المجرمون البيت بينما كان يجلس داخله 4 شباب وهم اصدقاء، وأطلقوا النار على جميعهم ولاذوا بالفرار.

وارتفع بهذا عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجديد 2021 إلى 20 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة.