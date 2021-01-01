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الصحة تنفي وفاة 5 مرضى كورونا في مستشفى دورا

السبت 20 مارس 2021 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تنفي وفاة 5 مرضى كورونا في مستشفى دورا



الخليل/سما/

نفت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، ما يشاع حول حدوث 5 وفيات في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كورونا خلال دقائق، مؤكدة أنه منذ صباح الجمعة، توفي 5 مواطنين (مواطنة 90 عاماً، مواطنة 85 عاما، مواطنة 85 عاما، مواطن 77 عاما، مواطنة 64 عاما) وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة سابقاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هناك 28 حالة خطيرة تعالج داخل مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19.

وأكدت أن صياغة الخبر بأن الوفيات حدثت خلال دقائق غير صحيح، مشيرة إلى أنه أحدث فزعاً في صفوف المواطنين والمرضى وأهاليهم.

وأهابت الوزارة بجميع الصحافيين والمواطنين استقاء معلوماتهم من القنوات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بخصوص حالة مرضى كورونا والإحصائيات ذات العلاقة.

#وزارة الصحة الفلسطينية #مستشفى دورا #كورونا #فيروس كورونا

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