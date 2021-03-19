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فيديو :"لص الرياض" يثير غضب السعوديين

السبت 20 مارس 2021 06:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو :"لص الرياض" يثير غضب السعوديين



الرياض/سما/

تصدر وسم "لص الرياض"، مساء اليوم الجمعة، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع المدونات المصغرة، تويتر، في السعودية، حيث عبر -خلاله- السعوديين عن غضبهم من الواقعة.  

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.

"لص الرياض"
ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية. 


وعبر المغردون عن غضبهم من الواقعة التي وثقها المقطع المصور- الذي لم نتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل- والذي طالبوا بإلقاء القبض عليه في أسرع وقت. 

إذ غرد حساب باسم بندر عطيف: "واثق بأذن الله من القبض عليه، المهم أن يكون العقاب رادعا مانعا صاعقا".


فيما غرد حساب باسم سلطان الخنيزان بالقول: "ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات، وسلب امرأة والاعتداء عليها، لن يمر مرور الكرام، وحتما سيكون هذا الجاني، في قبضة رجال الأمن، وسيكون عبرة لمن لا يعتبر".


وتسأل حساب باسم "شادية ابوهشهش": "قبل انتشار الكاميرات كم و كم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم"

#السعودية #لص الرياض #غضب

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