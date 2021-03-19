فيديو :"لص الرياض" يثير غضب السعوديين

الرياض/سما/

تصدر وسم "لص الرياض"، مساء اليوم الجمعة، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع المدونات المصغرة، تويتر، في السعودية، حيث عبر -خلاله- السعوديين عن غضبهم من الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.

"لص الرياض"

ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.



وعبر المغردون عن غضبهم من الواقعة التي وثقها المقطع المصور- الذي لم نتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل- والذي طالبوا بإلقاء القبض عليه في أسرع وقت.

إذ غرد حساب باسم بندر عطيف: "واثق بأذن الله من القبض عليه، المهم أن يكون العقاب رادعا مانعا صاعقا".

#لص_الرياض

واثق باذن الله من القبض عليه

المهم ان يكون العقاب رادعا مانعا صاعقا — د سلطان الخنيزان Dermatologist (@Drkhenaizan) March 19, 2021



فيما غرد حساب باسم سلطان الخنيزان بالقول: "ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات، وسلب امرأة والاعتداء عليها، لن يمر مرور الكرام، وحتما سيكون هذا الجاني، في قبضة رجال الأمن، وسيكون عبرة لمن لا يعتبر".

#لص_الرياض قريبا #تم_القبض



ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات

وسلب امرأة والاعتداء عليها

لن يمر مرور الكرام

وحتما سيكون هذا الجاني

في قبضة رجال الأمن

وسيكون عبرة لمن لا يعتبر



pic.twitter.com/EmDtFHyZab — بندر عطيف (@b_otyf) March 19, 2021



وتسأل حساب باسم "شادية ابوهشهش": "قبل انتشار الكاميرات كم و كم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم"