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أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

السبت 20 مارس 2021 06:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي



أنقرة/سما/

أعفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي.

وقالت الصحيفة الرسمية في تركيا أن الرئيس التركي عين بدلا منه صهاب كافجي أوغلو، بحسب رويترز. 


يشار إلى أن الرئيس التركي كان قد عين وزير المالية السابق ناجي إقبال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن أقال مراد أويسال من منصبه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 في المئة يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وعين أردوغان شهاب كافجي أوغلو وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ليحل محل إقبال.

ورفع إقبال، وهو وزير مالية سابق، سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأدت هذه الزيادات إلى وقف تراجع الليرة التركية وتخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة

#اردوغان #محافظ البنك المركزي #صهاب كافجي أوغلو، #تركيا #ناجي اقبال

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