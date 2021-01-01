الطقس: أجواء دافئة الى معتدلة

رام الله/سما/

اليوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة بشكل عام، ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال في الظل، مع سحب عالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ويوم غد الأحد يطرأ إرتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المغدل السنوي باكثر من خمسة درجات مئوية ويسود جو خماسيني يحت ودافئ بشكل كبير. ليلاص يسود جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية بشكل خاص وأجواء ليلاية دافئة نسبياً في باقي المناطق.





ويوم بعد غد الإثنين يبقى الجو خماسينياً دافئاً جداً، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بأكثر من من ستة درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، ومع هذه الأجواء السائدة تتهيأ الفرصة لتسلقط زخات من الأمطار في بعض المناطق يغلب عليها الطابع الطيني والغباري، وتبقى الحرارة مرتفعة نسبياً في ساعات الليل على عكس الأيام الفائتة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو دافء نخاراً لكن بحد أقل مما كان عليه في الأيام الفائتة ، ومع ساعات الظهيرة تنقلب الأجواء بشكل تدرجي وتسود أجواء مغبرة وتميل الحرارة الى الإنخفاض من جديد وبشكل ملموس ليصبح الجو بارداً في ساعات الليل والمساء وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى.