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كورونا في القدس: معظم الأحياء تنتقل للبرتقالي والأصفر

الجمعة 19 مارس 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في القدس: معظم الأحياء تنتقل للبرتقالي والأصفر



القدس المحتلة /سما/

لا تزال مدينة القدس تسجّل ارتفاعًا بوتيرة متوسّطة، بحسب ما بيّنت معطيات وحدة مكافحة كورونا، مساء اليوم، الجمعة.

ووفقًا لعضو الوحدة، د. علي الجبريني، بلغ عدد الاصابات بلغ خلال يومي الخميس والجمعة، 301 إصابة؛ منها 157 إصابة أمس، و144 إصابة اليوم.

في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء في المدينة خلال يومين 389 حالة. وعليه، ينخفض عدد الإصابات النشطة إلى 1542 إصابة، منها 86 إصابة تعالج في المشافي.

وأضاف الطبيب المقدسي أن معظم أحياء القدس عادت للونين البرتقالي والأصفر، باستثناء العيساوية وكفر عقب، المصنّفتين باللون الأحمر.

وحول حملة التطعيمات المستمرة في نقاط ومراكز مختلفة في المدينة، قال الجبريني إنّ عدد متلقي الجرعة الأولى بلغ 135 ألفًا، والجرعة الثانية 86 ألفًا.

وأكّد أن حملة التطعيمات ستستمر على مدار أيّام الأسبوع في ظل عودة الحياة بالتدريج.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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