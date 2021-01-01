الصحة الإسرائيلية: استمرار المنحى التراجعي لإصابات كورونا

القدس المحتلة /سما/

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، إصابة 1229 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ، أمس الخميس، بينما توفي 5 أشخاص في الفترة ذاتها، ما يعني استمرار المنحى التراجعي للإصابات.

ويرتفع بهذا عدد الوفيات إلى 6073، في حين ينخفض عدد الإصابات النشطة إلى أقلّ من 20 ألفًا.

وأجري، الخميس، 65 ألف فحص، ما يعني أن نسبة النتائج الموجبة إلى مجمل الفحوصات هي 1.9%.

كما انخفض عدد المرضى الخطيرين إلى 557، منهم 202 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأمس، الخميس، صادقت اللجنة الوزاريّة لمكافحة كورونا ("كابينيت كورونا")، على المرحلة الرابعة في خطة الخروج من الإغلاق، التي وضعتها وزارة الصحة، والتي تُتيح إجراء فعّاليات ثقافية ورياضية واسعة النطاق. وستتاح اعتبارًا من اليوم زيادة عدد المشاركين في الفعّاليات الثقافية، والرياضيّة. كما ستُفتَح بِرك السباحة في الفنادق.

ووفق القرار، يمكن أن يصل عدد المجتمعين إلى 5000 شخص في مكان مفتوح، وإلى 3000 شخص في قاعات مغلقة، وفق شروط محدّدة. ويُشترط على المشاركين في الفعاليات هذه، إبراز شهادة الشارة الخضراء (للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا أو المتعافين من المرض).

وسيُسمح بموجب التسهيلات، بإجراء النشاطات في القاعات ومن ضمنها قاعات الأفراح، إذ إنه سيُسمح في القاعات المغلقة بتواجد حتى 300 شخص مع نسبة إشغال لا تتجاوز 50%، أما في الأماكن المفتوحة حتى 500 شخص مع نسبة إشغال 50%، وسيسمح فيها الحركة (الرقص مثلا) والطعام.

القاعات الداخلية:

وفي قاعةٍ تتّسع لـ5000 شخص، سيكون من الممكن استيعاب ما يصل إلى 75% من الحضور، أي ما يصل إلى 1000 متفرّج.

في قاعة تتّسع لأكثر من 5000 شخص، سيكون من الممكن استيعاب ما يصل إلى 30% من المساحة المُتاحة، وهو ما يعادل 3000 متفرّج.

الملاعب والمجمّعات المفتوحة:

وفي مجمّع يضمّ يتّسع لــ10000 شخص، سيكون من الممكن استيعاب جمهور يصل إلى 75%، من الأماكن المُـتاحة للجلوس، وهو ما يصل إلى 3000 متفرج.

وفي مجمّع يتّسع لأكثر من 10000 شخص، سيكون من الممكن استيعاب جمهور، تصل نسبته إلى 30% من مقاعد الجلوس، أو ما يصل إلى 5000 متفرج.