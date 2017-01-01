كلوب يعلق على مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

لندن/سما/

كلوب يتحدث عن مواجهة ريال مدريد

علّق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت فريقه في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ المباراة النهائية لنسخة موسم 2017-2018 في كييف، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: ”قرعة مثيرة للغاية، ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، ولكني راضٍ عن القرعة لأنك عندما تنظر إلى الفرق الأخرى سترى أن جميعهم يمتلكون جودة عالية أيضًا. أتطلع لهذه المواجهة بشدة“.

وواصل: ”لم يمر سوى عامان على آخر مباراة لنا ضد ريال مدريد. كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، لذا من الجيد أن نحظى بفرصة جديدة للعب ضدهم“.



وتابع: ”أعلم أننا سنلعب في دور مختلف، ولا نعرف أين ستقام المباراتان، ولكن كل ذلك مقبول. إذا كان علينا اللعب في بودابست، فلا بأس في ذلك ونحن نتقبل الأمر، وإذا كان بإمكاننا أن نلعب في آنفيلد، فسيكون هذا رائعًا بكل تأكيد“.

كلوب يؤكد على صعوبة المواجهة

وكان المدرب الألماني قد واجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط كمدرب لليفربول، و6 مرات كمدرب لبوروسيا دورتموند.

وقال كلوب: ”عندما كنت مدربًا لبروسيا دورتموند، كنا نواجههم كل موسم تقريبًا سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية، هم أو آرسنال. أما مع ليفربول فكانت هناك مناسبة وحيدة“.

وأردف: ”ستكون المواجهة القادمة هي الأولى لي ضدهم دون وجود كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، ولكن الفريق لا يزال يحتفظ بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، مثل سيرجيو راموس ورافائيل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وداني كارفاخال وكريم بنزيمة، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب الواعدين“.