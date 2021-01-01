4 أيام قبل انتخابات الكنيست.. نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة: انتخابات خامسة؟

القدس المحتلة /سما/

بيّنت استطلاعات الرأي الأخيرة التي يسمح القانون الإسرائيلي بنشرها قبل الانتخابات، اليوم، الجمعة، نتائج متقاربة على مستوى القائمتين العربيّتين والأحزاب الصهيونية.

ووفق الاستطلاعات، تحصل المشتركة على 8 مقاعد، بينما تحصل الموحّدة على 4.

كما تبيّن الاستطلاعات حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على 60 مقعدًا، بمعنى مقعد واحد أقلّ من العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.

في ما يلي نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة قبل الانتخابات:





وتظهر النتائج أعلاه أنّ إمكانية تشكيل حكومة من المعسكر المعارض لنتنياهو هي إمكانية مستبعدة. وإلى جانب احتمال عدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، يكون الخيار بالتوجه إلى انتخابات خامسة.