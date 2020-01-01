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تصعيد جديد بين روسيا وأمريكا.. الكرملين: نستعد للأسوأ

الجمعة 19 مارس 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد جديد بين روسيا وأمريكا.. الكرملين: نستعد للأسوأ



موسكو /وكالات/

أكدت الرئاسة الروسية أنها تطمح دائما للأفضل في العلاقات بين موسكو وواشنطن، لكننا نستعد للأسوأ على خلفية أزمة التصريحات الأخيرة وقال الكرملين إنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الكرملين إلى أن عرض الرئيس الروسي لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع نظيره الأمريكي لا يزال قائما.

وتوقع الكرملين إجراء هذه المحادثات الإثنين الوشيك، قائلا: "بالإمكان فعل ذلك يوم الإثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن". 

وأشار إلى أن موسكو تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

وكان بوتين قد أعرب أمس الخميس، عن استعداده لإجراء محادثات علنية على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي، الأمر الذي قابله البيت الأبيض بالقول إن "الولايات المتحدة تأمل أن تستطيع الاحتفاظ بعلاقة مثمرة مع روسيا".

ومن جهة أخرى قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة تأمل أن تستطيع الاحتفاظ بعلاقة مثمرة مع روسيا، مؤكدة أن الرئيس غير نادم على وصف الرئيس الروسي ’ بالقاتل’" وتابعت، أن السفير الأمريكي لدى روسيا لا يزال هناك ويمارس مهام عمله، والباب مفتوح للجهود الدبلوماسية لحل الخلافات مع الصين.

يأتي ذلك غداة تقرير أمريكي ( في 15 صفحة) زعم أن بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار هذا الشهر بسبب معاملة موسكو للسياسي المعارض أليكسي نافالني، في خطوة اعتبرتها روسيا تدخلا غير مقبول في شأنها الداخلي.

واتهمت السفارة الروسية في واشنطن، الأربعاء المنصرم، الولايات المتحدة بالسعي لتشويه صورة روسيا وتحميل آخرين المسؤولية عن مشاكلها الداخلية.

#روسيا #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #الكرملين #فلاديمير بوتين

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