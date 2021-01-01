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الخليل: إصابة شاب بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يمنع مواطنين من الوصول لمنازلهم

الجمعة 19 مارس 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابة شاب بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يمنع مواطنين من الوصول لمنازلهم



الخليل /سما/

أصيب شاب، مساء اليوم الجمعة، بجروح في اعتداء للمستوطنين عليه في منطقة سوسيا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجمت الشاب أدهم أيمن مغنم (26 عاما)، أثناء تواجده بأرضه القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا، وطاردته واعتدت عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بجروح وكسور بالقدم، حيث تم نقله لمستشفى يطا الحكومي.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل تل الرميدة وسط مدينة الخليل، عددا من المواطنين ومنهم نساء واطفال، القاطنين في تلك المنطقة ومنعتهم من الوصول لمنازلهم.

#اصابة شاب #اعتداءات المستوطنين

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