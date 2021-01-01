  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ما حقيقة نشر "التيار الإصلاحي" قوائم مرشحيه لانتخابات المجلس التشريعي؟

الجمعة 19 مارس 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة نشر "التيار الإصلاحي" قوائم مرشحيه لانتخابات المجلس التشريعي؟



غزة /سما/

نفى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الجمعة، قيامه بنشر قوائم تتضمن أسماء مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت، انتشاراً لعدد من القوائم الانتخابية قيل بأنها قوائم أعدها التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يرأسه محمد دحلان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال القيادي ومفوض لجنة الانتخابات في التيار عبد الحكيم عوض "إن هناك جهات مشبوهة تعمل على إثرة البلبلة تنضر قوائم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اسماء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة، على انها قوائم تتبع تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بهدف اثارة البلبلة وخلط الاوراق".

وحذر عوض من التعاطي مع الأخبار الكاذبة، داعيًا لتقصي المعلومات من الجهات الرسمية.

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

اسعار العملات مقابل الشيكل

السعودية .. سبب وفاة اللواء إبراهيم المنيع

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة بـ"دفع الثمن"

قضية محمد الحمود ومودل روز .. من هو نيكولا ؟

استطلاع إسرائيلي: انتقال مؤيدي حل الدولتين من اليسار إلى ساعر وليبرمان

الأخبار الرئيسية

الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح

فجوة واسعة بين إسرائيل وأميركا حول إيران: صدام لا مفرّ منه؟

موقع إسرائيلي: الحرب المقبلة مع حركة حمـاس في غزة ستكون مؤلمة ومرعبة

غانتس: منعتُ سلسلة من الهزائم الجيوسياسية الخطيرة قبل التطبيع مع دول عربية

21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل