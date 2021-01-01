ما حقيقة نشر "التيار الإصلاحي" قوائم مرشحيه لانتخابات المجلس التشريعي؟

غزة /سما/

نفى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الجمعة، قيامه بنشر قوائم تتضمن أسماء مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت، انتشاراً لعدد من القوائم الانتخابية قيل بأنها قوائم أعدها التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يرأسه محمد دحلان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال القيادي ومفوض لجنة الانتخابات في التيار عبد الحكيم عوض "إن هناك جهات مشبوهة تعمل على إثرة البلبلة تنضر قوائم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اسماء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة، على انها قوائم تتبع تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بهدف اثارة البلبلة وخلط الاوراق".

وحذر عوض من التعاطي مع الأخبار الكاذبة، داعيًا لتقصي المعلومات من الجهات الرسمية.