تشييع جثمان الشهيد " حنايشة" شرق نابلس

نابلس /سما/

شارك أبناء الشعب الفلسطيني مساء يوم الجمعة، في تشييع جثمان الشهيد عاطف يوسف حنايشة في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت مصادر محلية، على أنّ موكب تشييع الشهيد البالغ من العمر "45 عامًا"، انطلق من أمام قسم الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، إلى مسقط رأس الشهيد، حيث أدى المشاركون في التشييع الصلاة عليه في ساحة مسجد موسى بن نصير، ثم ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة في منزل عائلته، قبل أنّ يوارى الثرى.

يُذكر أنّ الشهيد حنايشة، استشهد ظهر اليوم جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان شرق القرية.

من جهته ذكر عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جيش، أنّ جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص الحي، المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، ما أسفر عن إصابة المواطن حنايشة في رأسه.