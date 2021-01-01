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الاحتلال يقمع مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس

الجمعة 19 مارس 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس



القدس المحتلة /سما/

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس.

وشارك العشرات من أهالي حي الشيخ جراح والمقدسيين ونشطاء من السلام، في مظاهرة داخل حي الشيخ جراح تنديدا بقرارات المحاكم التي تقضي باخلاء 7عائلات من الحي، لصالح المستوطنين، بحجة ملكية الأرض.

وردد المتظاهرين الهتافات المنددة بالاستيطان، ورفع العلم الفلسطيني والشعارات باللغات العربية والإنجليزية والعبرية تدعو لحماية الحي ولضرورة التدخل لانقاذ العائلات من خطر التهجير.

وخلال ذلك اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين بالضرب، والقت القنابل لتفريق المتظاهرين.
وكانت المحكمة المركزية قد رفضت خلال الأسابيع الماضية الاستئنافات التي قدمتها 7 عائلات في حي الشيخ جراح، على قرارات اخلائهم من منازلهم.

امهلت المحكمة المركزية عائلات اسكافي، الكرد، الجاعوني، والقاسم حتى مطلع أيار لتنفيذ الاخلاء، فيما أمهلت عائلات الداوودي، حماد، والدجاني حتى شهر آب القادم.

#قوات الاحتلال #قمع مسيرة #الشيخ جراح

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