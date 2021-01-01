المالكي يطلع مجلس السفراء العرب في هولندا على اخر التطورات

امستردام /سما/

وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا، بصورة التطورات المتعلقة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، وما يتعلق بمستجدات التعاون والعمل والمتابعة مع المحكمة بعد فتح التحقيق.

وأكد المالكي دعم فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها وذلك في مساعيها لتحقيق العدالة لشعبنا.

كما وضع المالكي خلال اللقاء الذي حضرته، وكيلة الوزارة أمل جادو وسفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، المجلس في صورة الجهود والتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل، وهو بمثابة الضم الفعلي التدريجي للأرض الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أهمية قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة، والتي أكدت أهمية ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأشقاء العرب، ودورهم في دعم ومساندة فلسطين في كافة المحافل الدولية.

كما أطلع المالكي السفراء العرب على آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

بدورهم، أكد السفراء العرب استمرار دعم وتعاون مجلسهم مع البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا في كافة المساعي والجهود من أجل مواصلة دعم وإسناد القضية الفلسطينية في هولندا والمنظمات الدولية المعتمدة لديها.