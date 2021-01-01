جبهة التحرير الفلسطينية تدين ممارسات الاحتلال في القدس وغزة

غزة /سما/

دانت جبهة التحرير الفلسطينية الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال مدعومة بقوة جيشها في مدينة القدس المحتلة في حي الشيخ جراح وحي البستان والاعتداءات التي نفذها الجيش ضد المزارعين شرق وشمال مدينة غزة واطلاق النار على الصيادين في بحر غزة صباح اليوم .

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن سكان مدينة القدس في حيي الشيخ جراح والبستان يتعرضون لتهديد حقيقي بعد الطلب منهم إخلاء منازلهم وتركها خلال وفترة وجيزة بعد صدور قرار محكمة الاحتلال في القدس ضد ثلاث عائلات وإمهالهم حتى تاريخ الأول من آب/ أغسطس القادم، وتغريمهم مصاريف المحامين والبالغة 20 ألف شيكل لكل عائلة ليضاف لقرار سابق للمحكمة المركزية ضد أربع عائلات بإخلاء منازلهم في أول شهر مايو .

وأضافت التحرير الفلسطينية :إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة، عبر قرارات تعسفية، بمصادرة الأراضي أو منع استعمالها، وهدم المنازل، وقرارات الإخلاء، بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري وتعريض الفلسطينيين للعنف والاضطهاد والاعتداء المستمر، وكان آخر هذه الممارسات ما حدث في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى من عملية هدم وتهجير وكل ذلك لصالح الجمعيات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات غير الشرعية .

ودعت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية لمساندة ودعم أهالي حي الشيخ جراح وحي البستان وأهلنا في بلدة سلوان ، ودعمهم وتعزيز مقاومتهم و صمودهم في مواجهة الاحتلال، وتوفير كل أسباب البقاء على أرضهم المحتلة .

وطالبت التحرير الفلسطينية بتكثيف التحرك الفلسطيني السياسي والحقوقي على كل المستويات لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة إخلاء سكان مدينة القدس المحتلة وهدم منازلهم، وإلى لجم ممارسات إسرائيل في المدينة ، والتوقف عن الاعتداءات المتكررة على سكان قطاع غزة المحاصرين بحرا وبرا ، كما أكدت التحرير الفلسطينية على ضرورة تدخل هيئة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، من أجل حماية الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للقدس، كمدينة محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية .